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В Подольске молодежь собрала почти 800 кг мусора в ходе экозабега по лесопарку

В Подольске молодежь собрала более почти 800 кг мусора в рамках экозабега «Чисто по совести». Студенты и активисты общественных организаций очистили общественную территорию лесопарка «Елочки», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году забег посвятили 80-летию Великой Победы. Девять команд из организаций профессионального образования и активистов общественных организаций и добровольческих объединений общими усилиями собрали почти 800 кг мусора.

Технико-экономический колледж собрал 167 кг и занял первое место. Образовательная площадка № 4 Подольского колледжа им. А. В. Никулина на втором месте со 119,5 килограммами. Московскому областному современному колледжу за 116,5 кг дали третье место.

Следующий экологический забег планируют провести осенью ко Дню города. Плоггингом в округе начали заниматься четыре года назад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.