В Подольске лагеря «Ромашка» и «Родина» прошли проверку и готовы к приему детей

В Подольске детские лагеря «Ромашка» и «родина» прошли проверку и готовы к приему детей, за лето в них отдохнут более 1 700 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед приемкой муниципальных детско-юношеских оздоровительных центров Подольска в каждом лагере провели необходимые работы. Специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации, Роспотребнадзора, МЧС России, УМВД и Росгвардии, проверила готовность учреждений к началу летней оздоровительной кампании.

Во время проверки особое внимание уделили материально-технической базе, наличию программ воспитания, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и обеспечению безопасности детей в оздоровительных лагерях. По итогам приемки комиссия приняла решение, что оздоровительные центры «Ромашка» и «Родина» готовы к открытию.

Считанные дни остаются до начала летних каникул. В начале июня детские оздоровительные лагеря Подольска откроют свои двери для детей и подростков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.