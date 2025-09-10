В Подольске комплексно благоустроили дворы

сегодня в 13:59

В парковом микрорайоне Подольска завершили работы по комплексному благоустройству дворовых территорий на Парадном проезде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты обновили дорожное покрытие площадью 1 063 квадратных метров и тротуары общей площадью более 800 квадратных метров.

В ходе работ отремонтировали имеющиеся парковки площадью более 147 квадратных метров, благодаря чему увеличили место для парковки автомобилей жителей.

Ранее в округе завершили масштабные работы по ремонту дворов на Сыровской и Быковской улицах. Рабочие отремонтировали проезды общей площадью почти 2,3 тыс. квадратных метров. Также построили новое дорожное полотно площадью 438 квадратных метров.

Создали комфортную пешеходную зону и обновили 185 квадратных метров тротуаров, построили новые пешеходные дорожки с установкой бортового камня общей площадью 390 квадратных метров.

Создали новую парковку площадью 412 квадратных метров и провели ремонт парковочных мест общей площадью 739 квадратных метров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.