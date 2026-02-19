В Подольске коммунальщики убирают снег в сквере Пушкина

Сильная метель накрыла Подольск 19 февраля, коммунальные службы округа с утра расчищают снег в сквере имени Пушкина и на других территориях. На уборку вышли около 600 человек и более 150 единиц техники.

Снегопад, который синоптики прогнозировали заранее, начался в Подольске утром 19 февраля. В сквере имени Пушкина с ранних часов работают мини-тракторы и дворники — они расчищают пешеходные дорожки и подходы к общественным зонам.

Несмотря на непогоду, в сквер пришел местный житель, пенсионер Анатолий Ильич. Уже пять лет он почти ежедневно кормит птиц: покупает зерно и наполняет кормушки. Мужчина живет рядом и отметил, что дорожки очищены так хорошо, что к кормушкам можно подойти без труда.

Всего на уборку дорог, дворов и общественных пространств в городском округе вышли почти 600 человек. Задействовано более 150 единиц техники, включая погрузчики и самосвалы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.