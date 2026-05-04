В Подольске к 9 Мая устанавливают флаги и световые инсталляции

Праздничное оформление к 81-й годовщине Великой Победы начали в Подольске. В округе украшают улицы, скверы и общественные пространства, устанавливают флаги и световые конструкции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тематические конструкции и символика появятся во всех микрорайонах Подольска. Особое внимание уделяют въездным группам и знаковым местам. На разворотном круге Южного обхода устанавливают вертикальные флаги «9 мая», а на улице Орджоникидзе монтируют флаговую инсталляцию из 30 четырехметровых конструкций.

Праздничное оформление затронет площадку у памятника «Возвращение с Победой» в поселке Дубровицы, территорию у ДК «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск и улицу Почтовую в Силикатной. Инсталляции также разместят на Октябрьской площади у памятника «Скорбящая мать», а на улице 50 лет Октября появятся световые консоли. Флаги установят на разделительной полосе по улице Академика Доллежаля и на бульваре 65-летия Победы.

В сквере Поколений у стелы «Подольск — город трудовой доблести» и у здания администрации завершается монтаж «Красных звезд». Вдоль Революционного проспекта, улиц Рабочей и Победы планируют включить 85 световых консолей «9 мая» на опорах освещения. Работы продолжаются, чтобы создать в округе торжественную атмосферу к празднику.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.