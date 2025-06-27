В Подольске к 130-летию парка Талалихина планируют сделать пирс с прокатом сапов и катамаранов

В Подольске к 130-летию парка Талалихина в 2026 году планируют сделать пирс с прокатом сапов и катамаранов и устроить фотовыставку с ретроспективой. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"В следующем году парку имени Виктора Талалихина 130 лет. Именно в 1896 году парк стал открытым для всех горожан и быстро превратился в центр общественной жизни. Планируем обустроить зону барбекю и фудкорт, открыть новые кафе, установить арт-объекты. К юбилею парка подготовим выставку под открытым небом с его историей в снимках. Центром притяжения здесь станет тематическая фотозона. Следующим летом расширим зону пирса, где будет работать прокат сапов и катамаранов", - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Власти округа планируют ярко отметить грядущие праздники и провести активности. В том числе День молодёжи, День семьи, любви и верности, фестиваль иллюзионного искусства Московской области под руководством братьев Сафроновых, гастрономический фестиваль «Похлёбкин», костюмированный забег и многое другое. Это лишь часть насыщенной программы.

В настоящее время парк является знаковым местом для жителей Подольска, любимым пространством для прогулок, встреч и заключения браков. При поддержке губернатора региона Андрея Воробьёва в нём провели несколько этапов реконструкции, обновили территорию, сохранив её атмосферу и историческое наследие.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.