В Подольске хотят внедрить автоматизированную систему управления фонарями

Глава Подольска Григорий Артамонов на оперативном совещании в администрации округа дал поручение руководству Подольского комбината благоустройства (ПОКБ) проработать возможность внедрить автоматизированную систему управления наружным освещением. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так как зимой световой день короткий, отдельно остановились на состоянии осветительных элементов. Ответственных попросили оперативно ремонтировать фонари, чтобы подольчане, особенно дети, чувствовали себя на улице вечером комфортно и безопасно.

«Помимо подготовки необходимого количества технических средств дал поручение проработать возможность внедрения автоматизированной системы управления наружным освещением. Реализовать эту возможность сможем при поддержке областного правительства в рамках национального проекта »Цифровая экономика», — сказал Артамонов.

В ПОКБ трудятся порядка 800 сотрудников, работают 118 единиц техники. Сейчас идет активный набор персонала, приглашают жителей из соседних регионов. Комбинат планирует увеличить количество техники, в ближайшее время получит от правительства Подмосковья 6 новых газелей, два самосвала, снегороторы.

Предприятие содержит более 209 км улично-дорожной сети, порядка 5 млн кв. м общественных пространств, 1 200 км сетей уличного освещения и отвечает за многое другое. В ближайшее время ПОКБ передадут на баланс еще 297 муниципальных мусоросборочных площадок.

Администрация округа в первую неделю октября проверит работу Подольского комбината благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.