В Подольске готовится к открытию сквер на Красногвардейском бульваре

Завершается благоустройство сквера на пересечении Красногвардейского бульвара и Юбилейной улицы. Рабочие залили бетоном последние метры будущей пешеходной дорожки, которую затем покроют брусчаткой. На остальной территории сквера дорожки уже проложили, их общая площадь превышает 3 000 квадратных метров. Это обеспечит удобные и безопасные маршруты для прогулок, особенно для семей с детьми и пожилых людей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Пространство стало светлее и безопаснее. Ранее здесь было не больше 10 фонарей, их обновили и установили еще 50. Теперь сквер хорошо освещен даже вечером, что позволяет жителям и гостям гулять без опасений. В сквере появились новые скамейки, уютные скамейки-качели для отдыха и воркаут-зона с теннисным столом, где можно активно провести время на свежем воздухе.

Большое внимание уделили озеленению. Уже высадили клены разных видов и декоративные кустарники, а в ближайшие дни добавят многолетние цветы. Это создаст зеленую и экологичную атмосферу, привлекая птиц и бабочек, и сделает сквер привлекательным для детей и туристов, которые смогут наслаждаться природой в центре города.

Работы выполняют по программе «Формирование комфортной городской среды». Открытие обновленного сквера запланировано на начало ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.