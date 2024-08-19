В Подольске для детей из Курской области и новых регионов устроили праздник

Примерно для 100 детей из Курской области и новых регионов в пункте временного размещения «Мечта» в Подольске провели развлекательную программу с веселыми конкурсами, анимацией и угощением. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

⁣⁣Среди тех, кто принимал участие в празднике, двухлетняя Аня. Она приехала вместе со своей мамой, а также с шестью братьями и сестрами.

«Активно раскладывала кубики, танцевала, другое пока делать ещë не умеет. Все очень нам понравилось», — поделилась мама малышки.⁣⁣⠀

Интерактивную программу с подарками и вкусное угощение организовали члены коллектива МАУ «Медиацентр».

Каждый день в «Мечте» проводят активности для детей из Курской области. По поручению главы Городского округа Подольск Григория Артамонова для гостей подготовили разнообразную программу с экскурсиями, спортивными мероприятиями, посещением музеев и просмотром фильмов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.