В Подольске детям из Курской области, ДНР и ЛНР привезли канцтовары к школе

В Подольске волонтеры привезли более 100 единиц канцтоваров в ДЮОЦ «Мечта» для детей, эвакуированных из Курской области, ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для ребят доставили тетради, ручки, карандаши, альбомы, краски, пластилин, пеналы.

«Это все такое красивое и как раз то, что нужно к школе. Все очень пригодится. Мы очень рады таким подаркам», — сказал четвероклассник Артем Мирошниченко.

Гуманитарную помощь собрали в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу».

Возить ребят в школу будут на автобусах. Школьные автобусы оснащены системой контроля скорости и режима труда и отдыха водителей, системой спутниковой навигации «Глонасс», сиденья оснащены ремнями безопасности, а проходы оборудованы поручнями.

В салоне автобусов установлены сигнальные кнопки «Просьба об остановке», а место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки.

Автобусы приобретены специально по областной программе «Образование Подмосковья». Автобусы отвозят учеников, живущих не в пешей доступности от школы. Также если у родителей нет возможности довезти ребенка до учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.