В Подольске Дед Мороз поздравил детей из Курской области

В Подмосковье для детей из Курской области провели новогодний праздник

В детском лагере «Мечта» Подольска к детям из Курской области приехал Дед Мороз, сообщили в пресс-службе горокруга.

Встреча прошла в рамках проекта «Помечтаем вместе». Вместе с Дедом Морозом дети пели любимые новогодние песни, рассказывали стихи и разучивали игры к предстоящим праздникам.

В преддверии Нового года ребята написали письма военнослужащим — участникам СВО. В них попросили бойцов скорее возвращаться домой и поблагодарили за отвагу и героизм. Дед Мороз пообещал, что весточки будут переданы в ближайшее время новогодней почтой.

В завершении встречи ребята рассказали главному гостю, о каких подарках под ëлочку они мечтают.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.