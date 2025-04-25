В Подольске более 7 тысяч человек приняло участие в «Диктанте Победы»

В Подольске более 7 тысяч жителей округа присоединились к международной исторической акции «Диктант Победы» очно и онлайн. В том числе члены ветеранских организаций, наши военнослужащие, школьники, юнармейцы и кадеты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин писали «Диктант Победы» на центральной площадке акции в Подольском выставочном зале.

Школьники проверили свои знания о Великой Отечественной войне на базе почти 30 общеобразовательных учреждений округа. Участники, которые быстрее других справились с заданиями, смогут вживую увидеть Парад Победы на Красной площади.

«Знать, чтобы помнить» — этот девиз актуален как никогда. В год защитника Отечества мы особенно остро осознаём, насколько важно сохранять и передавать память о прошлом будущим поколениям. Тест позволил каждому из нас глубже понять и почувствовать значимость тех событий, которые определили нашу судьбу как народа и страны. Мы вновь ощутили себя частью великой истории. В этом году некоторые вопросы были посвящены специальной военной операции, напоминая нам о важности событий, которые происходят сегодня, о неразрывной связи времен. Спасибо всем, кто присоединился!» — сказал Артамонов.

Организатором и инициатором акции на протяжении многих лет выступает партия «Единая Россия».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.