В Подольске более 50 тыс детей посещают кружки и секции

В городском округе Подольск более 50 тыс. детей охвачено внеурочной и кружковой деятельностью, в ближайшее время откроют 19 бесплатных секций самбо. Талантливых ребят поддерживают для подготовки ко Всероссийской олимпиаде школьников. В текущем году открыли 11 новых кадетских классов, теперь их 42. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Система дополнительного образования округа охватывает более 50 тыс. детей. Ребята посещают кружки и секции, участвуют в творческих и исследовательских объединениях. Направленности самые разные: естественнонаучное, физкультурно-спортивное, техническое, художественное, туристско-краеведческое и социально-педагогическое. Записаться на дополнительные занятия можно онлайн через «Навигатор дополнительного образования Московской области».

Особое внимание в округе уделяют обязательным программам «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и развитию функциональной грамотности. Набирает силу кадетское движение. В 2024 году в округе был 31 кадетский класс, в текущем стало 42. Все больше семей направляют своих детей на путь патриотизма и служения Отечеству. Активно развивается президентский проект «Самбо в школу», в текущем году к нему присоединятся еще 19 образовательных организаций.

Успехи школьников на Всероссийской олимпиаде являются особой гордостью. В 2024 году до заключительного этапа дошли 48 ребят, из них 20 стали призерами, еще 5 — победителями. Все участники регионального этапа получили единовременные выплаты, среди них 23 ученика и 16 педагогов были отмечены за заслуги в развитии олимпиадного движения премией имени А. Я. Шамарова.

В новом учебном году школьный и муниципальный этапы олимпиады уже начались. Подготовка к региональному и заключительному этапам ведется на базе лучших школ округа. Среди них гимназия имени Подольских курсантов, лицей № 23, школы № 24, 29 и имени Д. И. Зернова. Ребята активно участвуют в программах центров «Взлет» и «Сириус». С 5 по 7 декабря состоится выездная профильная смена на базе центра «Родина».

«Создаем все условия, чтобы каждый подольский школьник мог проявить свои способности, найти любимое дело и уверенно двигаться к успеху. Поддержка талантливых детей — это инвестиция в будущее нашего округа и страны», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.