В Подольске более 30 детей приняли участие в рыболовном турнире «Плотвица 2024»

В подольском микрорайоне Климовск состоялся детский рыболовный турнир «Плотвица 2024», посвященный Году семьи и Дню знаний. Сюпризом для организаторов стало то, что к 16 юным рыболовам, зарегистрированным заранее, прямо на берегу добавилось еще 18 участников, сообщили в администрации городского округа Подольск.

Клуб никогда не отказывает детям в участии, поэтому организаторы оперативно изменили правила турнира и дали возможность соревноваться всем, кто приехал. Всего на старт вышли 34 ребенка и все вместе они поймали 84 рыбы — уклеек, плотвиц, окуней и подлещиков.

В младшей группе победителем стал пятилетний Кирилл Жаворонков, поймавший 11 рыб, второе место заняла четырехлетняя Таисия Франтенкова, она поймала 5 рыб. Третье место не присуждалось, так как остальным участникам младшей группы поймать ничего не удалось.

В средней группе первое место заняла Настя Головачева с результатом 31 рыба, на втором месте — Саша Митрошина, она поймала 18 рыб, на третьем месте — Степан Радюхин с результатом 7 рыб.

В старшей группе сразу три участника поймали по три рыбы. Места здесь определил жребий, согласно которому первое место досталось Максиму Обухову, второе Саше Кузькину, третье Кириллу Новикову.

Судили турнир активист клуба Вячеслав Некрасов и чемпион Московской области по ловле на поплавочную удочку Данила Борисов.

Победителей и призеров наградили кубками и медалями спорткомитета администрации округа Подольск и подарками от спонсоров. Все участники получили исторические поплавки из гусиного пера, с помощью которых ловили рыбу деды и прадеды.

Следующий фестиваль Климовского рыболовного клуба запланирован на конец сентября, это будет турнир взрослых спиннингистов.

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