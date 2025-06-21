В Подольске более 250 ребят из школьного лагеря почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

В Подольске более 250 воспитанников школьного лагеря почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны заводчан. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В преддверии Дня памяти и скорби ребята из лагеря школы № 14 и 4-й гимназии приняли участие в патриотической акции в сквере у Дома культуры ЗиО. Вместе с педагогами они возложили цветы к обелиску погибшим в годы войны заводчан и почтили память защитников Родины минутой молчания.

После торжественного митинга юных гостей ждали мастер-классы от руководителей студий декоративно-прикладного творчества «Веснушка» и «Акварель».

Сотрудники библиотеки № 13 провели викторину, повторив с детьми основные даты Великой Отечественной войны, а после все желающие поучаствовали в акции «Открытка памяти».

Творческие коллективы Дома культуры ЗиО и Культурно-досугового центра «Южный» подготовили литературно-музыкальную программу «Завещано помнить». На сцене выступили студия циркового искусства «Арлекин», спортивно-танцевальный клуб «Идеал», студия восточного танца «Арабика», трайбл-студия «Терра», хореографическая студия «Пируэт».

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.