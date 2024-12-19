В Подольске более 1,5 тыс учеников посетили с экскурсией кабельный завод в 2024 году

В Подольске с начала года более 1,5 тыс. школьников посетили экскурсии на кабельном заводе «СПКБ Техно», развивающем промышленный туризм. «СПКБ Техно» помогает познакомиться с профессиями инженеров и технических работников промпредприятия и помогает определиться школьникам с профессией. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Недавно на кабельном заводе «СПКБ Техно» в Подольске прошла экскурсия для учеников школы № 34. Сотрудники подробно рассказали и наглядно показали ребятам все этапы производства кабельно-проводниковой продукции от волочения и скрутки до упаковки и тестирования готовых изделий. На машиностроительном участке ознакомились со станками, на которых изготавливается продукция завода.

Ребятам рассказали о профессии инженера-технолога, который занимается организацией производственного процесса. Показали, как проводят научные эксперименты, направления машиностроении и гальваники. Особенный интерес у участников экскурсии вызвали ретрогараж и автомобиль багги.

Подобные мероприятия помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии и учебных предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. В течение 2023 года экскурсии посетили более 2,3 тыс. учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.