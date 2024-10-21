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В Подольске бойцам СВО окажут психологическую помощь и обучат новой профессии

Центр моды и дизайна Натальи Советской в Подольске поможет участникам СВО и их семьям. В помещении центра с 21 октября по понедельникам с 16:00 до 18:00 начал проводить бесплатные консультации профессиональный психолог. По мере необходимости время приема могут увеличить. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также участникам СВО и членам их семей помогут с профессиональной адаптацией. Для них проведут бесплатные ускоренные занятия по переквалификации и обучению швейному делу с перспективой последующего трудоустройства.

Помощь и обучение проводят на базе СО АНО «ЦМДНС» на улице Чистова 5а, в помещении 2.

В округе стартовала всероссийская акция «Музейная неделя». До 25 октября участники спецоперации и члены их семей смогут посетить экспозиции, выставки и другие мероприятия бесплатно.

Насыщенную культурную программу подготовили Краеведческий музей на Советской площади, 7, музей «Подолье» на проспекте Ленина, 55, Подольский выставочный зал на проспекте Ленина, 113. Акция продлится до 25 октября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.