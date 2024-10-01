В Подольске благоустроят сквер в границах ул Юбилейной и Красногвардейского б-ра

В подмосковном Подольске в границах ул. Юбилейной и Красногвардейского бульвара планируют благоустроить сквер. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера в городском округе Подольск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству сквера по адресу: г. о. Подольск, г. Подольск, в границах ул. Юбилейной и Красногвардейского бульвара, вблизи д. 27/2».

В ходе выполнения работ в 2025 году планируется установить малые архитектурные формы, озеленение, освещение, покрытия и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.