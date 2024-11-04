В Подольске благоустроили народные тропы и сделали освещение

В Подмосковье благоустроили еще две народные тропы

В Подольске благоустроили ещё две народные тропы, сообщили в пресс-службе округа.

Тропы привели в порядок на Пахринском проезде, две линии уличного освещения смонтировали в микрорайоне Львовский и в деревне Алтухово.

Это последние из 24 запланированных объектов на текущий год.

Общая протяженность линий составила порядка 1,5 километров. Адреса выбирали по обращениям жителей, которые поступали на встречах с представителями власти и выездных администрациях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.