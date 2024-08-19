сегодня в 15:56

В Подольске благоустроили более 20 тротуаров по программе «Пешком»

В микрорайоне Климовск Подольска благоустроили два новых тротуара по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком». Ранее заасфальтировали 20 тротуаров из 24 запланированных, сообщает пресс-служба администрации округа.

Протоптанные жителями тропинки заасфальтировали от дома № 5/20 на улице Рощинской к автобусной остановке «Детский сад» и от остановки «Станция Гривно» к дому № 49 на улице Симферопольской.

Дорожки ведут к важным социальным объектам и транспортным узлам. Теперь жители смогут добираться до них быстрее и с комфортом.

Ранее новые участки появились на проспекте Юных Ленинцев, на улицах Быковская, Первомайская, Подольских курсантов, Кирова, на Октябрьском проспекте и Ленинградском проезде.

Всего до осени сделают более 1 км новых пешеходных коммуникаций, которые помогут жителям быстрее добираться до социальных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.