В Подольске благоустрят три сквера и лесопарк с набережной

В Подольске в текущем году благоустроят три сквера, один лесопарк, завершат проекты на набережной и в парке, а также общетвенную территорию. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Создаем комфорт в каждом уголке Подольска — вместе с вами и для вас. В 2025-м планируем еще больший объём работ, в том числе благоустроим лесопарк „Березки“, скверы Пушкина, Папирова, Спасателей, территорию на улице Юбилейной. Завершим двухгодичные проекты на набережной реки Пахры и в парке „Дубрава“. При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева продолжаем благоустройство округа, опираясь на запросы жителей», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В 2024 году в округе комплексно обновили дворы, модернизировали детские площадки, обустроили народные тропы. Завершили благоустройство Певческого поля, лесопарковой зоны на улице Высотной и сквера Поколений со стелой трудовой доблести.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.