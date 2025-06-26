В Подольске благоустраивают две народные тропы

В Подольске завершается благоустройство еще двух народных троп на Пахринском проезде. Протоптанные жителями маршруты теперь заасфальтируют и сделают удобными для пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие уже отсыпали дорожку щебнем, установили бортовые камни и подготовили основание для укладки асфальта. При благоприятных погодных условиях работы начнутся в пятницу.

Первый участок, протяженностью 150 метров, ведет из двора жилых домов 8 и 10 к дошкольному отделению школы № 24. Второй длиной 50 метров берет начало от подъездов этих домов и примыкает к первой тропе. Благодаря благоустройству родителям с малышами больше не придется ходить вдоль проезжей части или по газонам.

С начала текущего года в Подольске обустроили пять участков. В том числе на два участка на ул. Багратиона, 16а, по одному на ул. Сосновая, 8, участок от ул. Ленина до ул. Рожкова, ул. Циолковского, 3.

В рамках программы губернатора «Пешком» в округе планируют заасфальтировать еще 21 народную тропу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.