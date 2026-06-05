В Подольске 4 июня наградили предпринимателей округа

Торжественное награждение представителей малого бизнеса прошло 4 июня в Подольске. Муниципальные награды получили около 80 предпринимателей и руководителей компаний за вклад в развитие округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие индивидуальные предприниматели и руководители компаний с многолетним стажем работы в сферах медицины, туризма, консалтинга, ветеринарных услуг и других отраслей. Им вручили знак отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I и II степеней, медаль «За безупречную службу» III и IV степеней, почетные грамоты совета депутатов, а также благодарности главы округа. Награды получили как отдельные предприниматели, так и коллективы организаций.

Бизнесменов отметили за профессионализм, устойчивое развитие предприятий, внедрение современных управленческих подходов и активную гражданскую позицию. Особое внимание уделили тем, кто участвует в социальных и благотворительных инициативах.

«Бизнес не может существовать в изоляции. Важно не просто вести дела, но и быть частью экосистемы. За 30 лет мы помогли более чем 15 тысячам местных предприятий избежать рисков, сохранить бизнес и продолжить расти. Мы системно ведем коммуникацию, и когда бизнес-сообщество объединяется, округ развивается вместе с нами», — поделился индивидуальный предприниматель Роман Зайцев.

Церемония прошла в деловом формате. Для участников организовали лекции о системном развитии бизнеса и управлении репутацией. В администрации подчеркнули, что поддержка предпринимательства остается одним из ключевых направлений развития Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.