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В Подольске 4, 9 и 23 сентября выпускники смогут сдать ГИА по двум предметам

В Подольске дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 11-х классов начинается 4 сентября с экзамена по русскому языку. Математику базового уровня будут принимать 9 сентября, резервным днем для русского языка и математики базового уровня станет 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли ГИА в основной период по уважительной причине, либо не набравшие минимальное количество баллов по обязательным предметам.

Заявление на сдачу экзамена подается участниками лично на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) на основании документов, удостоверяющих их личность. Также заявление могут подать уполномоченные лица на основании документов, удостоверяющих их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

‍В заявлении на участие в ГИА необходимо указать учебные предметы, которые участник не смог сдать по определенным причинам в основной период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе значительно улучшились показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

«Мы существенно улучшили показатели, и это труд наших учителей, это труд наших детей, школьников, которые проявляют интерес к учебе», — добавил глава региона.

По его словам, тема качества образования весьма сложная и требует глубокого погружения.

«Мы стараемся этим заниматься, новые методики ищем, и открываем образовательные кластеры», — уточнил глава региона.