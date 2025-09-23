В Подольске 27 сентября проведут экскурсии и выставку ретроавтомобилей

В парке Талалихина Подольска 27 сентября с 12:00 до 16:00 ко Дню туризма проведут экскурсии, интерактивные игры, концерт и выставку ретроавтомобилей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории катка пройдет выставка Клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль» в которой примут участие более 70 автомобилей 1938–1990 годов выпуска. Их привезут коллекционеры из Подольска, Москвы, Рязани, Серпухова, Королева, Чехова и других городов.

На балюстраде парка на экспозиции Подольского краеведческого музея и музея «Подолье» проведут презентацию туристического потенциала городского округа от Туристско-информационного центра. Познакомят с музейными коллекциями и экскурсионными маршрутами.

На площадке РГУТиС организуют интерактивную программу с квизами, мастер-классами и викторинами. Энерджи-старт и музыкальный номер «Строчки у огня» покажут студенты РГУТИС.

В 14:00 начнется экскурсия по истории парка Талалихина от Краеведческого музея. Сбор группы в 13:45 на балюстраде.

В 15:30 проведут танцевальный флешмоб от ДК имени Лепсе.

На сцене и веранде с 12:00–16:00 состоится концертная программа. В ней примут участие Анастасия Андреечкина с группой поддержки «Тайм», школы фланкировки «360 градусов», хореографической студии «Пируэт» и исполнителей Михаила Торохова и Любови Кузнецовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.