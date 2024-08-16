Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 15:49

В Подольске 21 августа состоится прием бизнесменов по вопросам защиты их прав

Сеть общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева охватывает 46 муниципальных образований региона. Руководители приемных осуществляют прием и консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы.

В среду 21 августа 2024 года бизнесмены смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Подольск Марине Артяковой.

На приеме будут рассматриваться вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.

Предварительно необходимо записаться на прием по телефону: 8 (910) 494-56-39.

Встреча будет проходить с 16:00 до 18:00 в Подольске по адресу: ул. Федорова, дом № 19, офис 305, деловой центр «Европа», 3 этаж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.