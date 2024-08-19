В Подольске 21 августа очистят береговую линию пруда на ручье Неумейка

В Подольске в рамках Всероссийской акции «Вода России» пройдет Всероссийская акция «Вода России» по по очистке от мусора берегов водоемов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подольские экологи совместно с активными жителями округа очистят от мусора береговую линию пруда на ручье Неумейка.

Всех желающих ждут к 10:00 на сбор, начало акции в 11:00. Координаты места встречи: 55.467769, 37.582139.

Ранее волонтеры очистили береговую линию реки Петрицы, собрали семь кубометров мусора на берегу реки Кобыленка.

В акции принимали участие представители комитета по делам молодежи, депутат Московской областной Думы Татьяна Никитас и сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства». Также к уборке присоединились и неравнодушные жители микрорайона Климовск.

Всероссийская экологическая акция «Вода России» проходит с 2014 года. Она является одной из наиболее популярных добровольческих акций в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.