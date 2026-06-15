В Подольске 12 июня отметили День России в парке «Дубрава»

На аллеях парка открылся «Город мастеров», где гости участвовали в прикладных мастер-классах. Дети и взрослые учились вязать декоративные цепочки, плести браслеты из бисера и создавать подвесы для сумок. Посетители также познакомились с металлизированными украшениями ручной работы в технике гальваники. Особый интерес вызвал мастер-класс «Русская душа. Матрешка», на котором участники расписывали деревянные заготовки яркими акриловыми фломастерами и прикрепляли к ним магниты, чтобы забрать сувениры домой.

В течение дня в «Дубраве» работали игровые площадки для разных возрастов. Любители активного отдыха соревновались в игре в городки и участвовали в лазертаге, для детей провели народную игру «Самовар с бубликами». Также состоялись патриотические акции «Триколор» и «Цвета Любви»: волонтеры раздавали ленточки в цветах флага, а жители писали пожелания стране и привязывали их к праздничным лентам.

В 13:00 началась концертная программа «Душа России — в каждой ноте», подготовленная домом культуры «Машиностроитель» — структурным подразделением ДК им. 1 Мая. На сцене выступили хореографический ансамбль «Фристайл», вокальный коллектив «Конфетти» и студия «Созвучие». Праздничный марафон продолжили воспитанники молодежного центра «Территория будущего», представившие 18 танцевальных и вокальных номеров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.