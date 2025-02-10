В подмосковный суд направили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя Подмосковья. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в 1995 году обвиняемый был наделен криминальным статусом «вора в законе», то есть лица, пользующегося безоговорочным авторитетом, чтящим, распространяющим и сохраняющим преступные традиции, обладающим организационно-распорядительными функциями, позволяющими контролировать различные направления деятельности криминальных структур в Российской Федерации и обеспечивать их существование.

До настоящего времени обвиняемый не отказался от своего криминального статуса и продолжает занимать высшее положение в преступной иерархии.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.