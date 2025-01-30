В подмосковный суд направили дело о незаконном обороте драгметаллов на 24 млн руб

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется незаконном обороте драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в феврале 2023 года обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, находясь на территории Забайкальского края, приискал драгоценные металлы, содержащие в своем составе самородное (природное) золото и серебро, общим весом более 6 кг.

В продолжение преступного умысла мужчина незаконно переместил драгоценные металлы в багаже самолета, следующего по маршруту Чита — Москва, где затем перевез на автомобиле в Дубну.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и изъяты 14 золотых слитков, изготовленных кустарным образом, на сумму свыше 24 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Дубненский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система «Безопасный регион». Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.

В Подмосковье активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». За прошедший год установлено 17,4 тыс. новых камер, а в 2025 году планируется добавить еще 10 тыс. устройств.