В подмосковный «Сад камней Памяти и Славы» доставят камни из ДНР и Запорожья

Многотонные исполины из городов воинской славы Мариуполь и Мелитополь будут доставлены в «Сад камней Памяти и Славы» на территории Подольска. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сад создан в округе по инициативе жителей района. Они продумали концепцию объекта и начали воплощение уникального народного проекта в жизнь.

Так, песчаник из Мелитополя имеет историческое значение. Его омывали воды 5 родников текущие с вершины горы, которые во время Великой Отечественной войны вода, омывавшая этот валун, лечила русских солдат.

Гранитный утес из Мариуполя, существовавший тысячи лет, тоже стал свидетелем множества исторических событий, включая вторжение немецко-фашистских захватчиков в 1941 году и освобождения города в результате масштабной военной операции с участием советских войск. Во время боев утес был разрушен, и его валуны разошлись. Спустя годы он видел начало государственного переворота на Украине, жестокость и бесчинства солдат ВСУ.

Сейчас эти камни, при содействии министерства и администрации городов Мариуполь и Мелитополь, отправляются в Подольск. Здесь они будут ярким напоминанием о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Границы территории и зоны охраны позволят обеспечить сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с ними территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.