В подмосковных вузах прошли выпускные

В подмосковных коломенском Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) и орехово-зуевском Государственном гуманитарно-технологическом университете (ГГТУ) прошли выпускные. В 2025 году обучение по программам высшего образования завершили 1 532 студента, из них 449 получили дипломы с отличием, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

По сообщению пресс-службы Министерства образования Московской области, большинство выпускников окончили педагогические направления с двумя профилями подготовки: «Начальное образование. Дошкольное образование», «Русский язык. Литература», «Математика. Информатика», «Математика. Физика», «История. Обществознание».

Выпускники вузов Подмосковья востребованы на рынке труда, что подтверждает опубликованный Министерством труда России национальный рейтинг по трудоустройству выпускников. ГГТУ и ГСГУ заняли 11-е место среди вузов, специализирующихся на педагогике. В рейтинг вошли данные о проценте трудоустройства и уровне заработной платы выпускников.

ГСГУ и ГГТУ готовят кадры по всем направлениям педагогики: от русского языка и математики до логопедии и социальной педагогики. В вузах есть современная инфраструктура: лаборатории, кампусы и исследовательские площадки.

В ведомстве напомнили, что в регионе активно идет приемная кампания. Поступающие могут подать документы в пять вузов по пяти направлениям в каждом. Университеты Подмосковья предоставляют бюджетные места, в том числе в рамках целевого обучения по договорам с будущими работодателями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

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