В подмосковных СИЗО организовали участки для выборов

В голосовании на выборах депутатов Советов депутатов городских и муниципальных округов Московской области свой голос смогли отдать избиратели, находящиеся в местах содержания под стражей. Об этом сообщил Мособлизбирком.

Это стало возможным благодаря специально организованным участкам в 10 учреждениях ГУФСИН России по Московской области. Свыше 200 избирателей, зарегистрированных по месту жительства в других субъектах России, проголосовали на выборах глав своих регионов.

«Мы выступали не в роли общественных наблюдателей, а в роли членов Общественной наблюдательной комиссии и проверяли обеспечение прав человека в рамках ФЗ-76. Мы обращали внимание на соответствие помещений всем требованиям закона, наличие урн, информационных стендов, мест для голосования за закрытой шторой и т. д. Затем после голосования мы побеседовали с некоторыми избирателями выборочно. Узнали, было ли их голосование добровольным, заранее ли они были предупреждены, что у них есть такое право, также узнали была ли у них возможность ознакомиться с информационными материалами по кандидатам. Везде получили положительные ответы», — рассказал Председатель ОНК Московской области Сергей Леонов Сергей Леонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.