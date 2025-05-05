В подмосковных школах вместо звонков будут звучать песни о Великой Отечественной войне

В школах Подмосковья продолжается реализация проекта «Мелодии вместо звонков», организованного Минпросвещения России. В мае вместо традиционных звонков в учебных заведениях будут звучать песни, приуроченные к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Среди музыкальных композиций — известные произведения, такие как «Катюша», «Казаки в Берлине», «Смуглянка», «Темная ночь» и другие.

«Проект «Мелодии вместо звонков» реализуется в школах с ноября 2024 года. Каждый месяц мелодии посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном». В апреле вместо звонков для ребят включали песни о космосе, в марте — трогательные отрывки в честь 8 Марта», — отметили в пресс-службе ведомства.

В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в школах и колледжах Подмосковья также пройдут внеурочные занятия «Разговоры о важном», масштабный патриотический марафон «Наследники Победы» и многие другие мероприятия.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», - сказал губернатор.