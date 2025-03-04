В подмосковных школах вместо звонков будут звучать песни о любви в честь 8 марта

В школах Подмосковья проходит акция «Мелодии вместо звонков», организованная Минпросвещения России. В марте в учебных заведениях звонки будут заменены на трогательные мелодии в честь международного женского дня, который отмечается 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Среди музыкальных композиций — известные произведения, такие как «Песенка мамонтенка», «Мама — первое слово», «Из чего же сделаны наши мальчишки?», «Наши мамы», «Солнечный круг» и другие. Эти композиции помогут создать атмосферу тепла и заботы в преддверии праздника.

«Проект «Музыка вместо звонков» был запущен в школах в ноябре 2024 года. Его цель — воспитание гармонично развитой личности и приобщение учащихся к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны», — отметили в пресс-службе ведомства.

Также в преддверии 8 марта в подмосковных школах и колледжах прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном». Педагоги обсудили с учащимися роль женщин в истории страны, их вклад в развитие науки, техники, культуры и экономики, а также значимость открытий и достижений женщин для прогресса общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.