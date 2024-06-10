В Подмосковных школах можно повысить квалификацию в обработке персональных данных

Для специалистов образовательных организаций запущена новая программа повышения квалификации в сфере обработки персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Программа позволит сотрудникам школ, которые имеют доступ к персональным данных детей, изучить положения законодательства РФ, узнать об особенностях обработки данных, освоить методы, способы и средства работы с информацией.

Пройти программу «Обработка персональных данных в образовательных организациях» можно бесплатно. Запись на нее производится по ссылке. Занятия проходят заочно с применением дистанционных технологий.

По окончании курса слушатели получат удостоверение о повышении квалификации в электронной форме.

Программа реализуется «Агентством поддержки государственных инициатив» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.