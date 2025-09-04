В подмосковных школах эксперты научат подростков противостоять мошенникам

сегодня в 19:36

Одним из действенных способов борьбы с мошенниками является просветительская деятельность. ГУРБ Московской области совместно с министерством образования Московской области в целях повышения уровня финансовой грамотности населения и принятия комплекса мер, направленных на защиту случаев вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы, планируется проведение выступлений в школах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В рамках мероприятий школьникам расскажут, как злоумышленники втираются в доверие, какие схемы используют для обмана и в чем опасность попасться на их уловки.

Перед учащимися выступят специалисты Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Московской области, а также управления экономической безопасности ГУРБ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.