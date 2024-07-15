В подмосковных питомниках проведены прополка и окашивание сеянцев сосны и ели

Сезон летних работ в лесных питомниках комитета лесного хозяйства Московской области — Дмитровском, Колоцком, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском — в самом разгаре. Проведены прополка и окашивание сеянцев сосны и ели, для защиты от грибковых заболеваний они обработаны фунгицидами и подкормлены минеральными удобрениями, стимуляторами роста, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Началась подготовка площадей под посев и посадки будущих лет. Дороги и обочины в питомниках обработаны гербицидами от сорной травы. В жаркие дни маленькие сосенки и елочки поливали», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В целом в питомниках прополку и окашивание провели на площади более 23 га, подкормку растений разных лет и обработку фунгицидами — на площади почти 50 га, гербицидами от сорной травы обработано 5,5 га дорог и обочин в питомниках, вспашка паров и культивация прошли на площади более 67 га.

Все эти работы позволят создать оптимальные условия для посева и посадки, улучшит физические свойства почвы, что благоприятно скажется на росте растений.

Своевременное проведение работ в лесных питомниках и строгое соблюдение календаря выполняемых работ — залог того, что сеянцы будут высокого качества и из них вырастет молодой здоровый лес. Большой лес начинается в питомнике с маленьких сеянцев.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.