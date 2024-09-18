В подмосковных питомниках начались осенние работы

сегодня в 13:39

В лесах Московской области начали проводить осенние работы. Эти работы позволят создать оптимальные условия для посева и посадки, улучшат физические свойства почвы, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Пока погода позволяет, сезон осенних работ в лесных питомниках Дмитровском, Колоцком, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском — продолжается. Идет подготовка к зиме. Проводятся обработка фунгицидами посевов 2021–2024 годов и внесение минеральных удобрений в черный пар», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Слово «фунгицид» образовано от латинских «fungus» (переводится как гриб) и «caedo» (убиваю). Так, не трудно догадаться, что фунгицид — это вещество (химического или биологического происхождения), которое подавляет развитие грибков — возбудителей многих заболеваний, которые поражают подрастающие деревца. Поэтому, в питомниках приходится применять фунгицидные вещества.

Назначение черного пара — очистка поля от сорняков, накопление влаги, улучшение физических свойств почвы и усиление деятельности полезных микроорганизмов, обеспечивающих пополнение запасов питательных веществ для лучшего роста будущих лесных насаждений.

Своевременное проведение работ в лесных питомниках и строгое соблюдение календаря выполняемых работ — залог того, что сеянцы будут высокого качества и из них вырастет молодой здоровый лес.

Большой лес начинается в питомнике с маленьких сеянцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.