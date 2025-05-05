В подмосковных лесничествах продолжаются санитарно-оздоровительные мероприятия

На этой неделе начаты и проводятся работы на лесных участках на общей площадью более 310 га:

в Бородинском лесничестве (Можайский муниципальный округ) — рядом с автодорогой поселок Уваровка — г. Тверь, деревнями Бурмакино и Ивакино, ДНП «Прибрежный» и «Бережки» (27,2 га);

в Виноградовском лесничестве (Раменский муниципальный округ) — рядом с деревней Панино (7,3 га);

в Дмитровском лесничестве (городской округ Мытищи) — рядом с деревней Аббакумово (28,6 га);

в Егорьевском лесничестве (муниципальный округ Егорьевск) — рядом автодорогой деревня Старый Спасс — поселок Рязановский (5,4 га);

в Звенигородском лесничестве (Одинцовский городской округ) — рядом с поселком ВНИИСОК, деревнями Зайцево, Шульгино Рожновка (8,09 га);

в Истринском лесничестве (муниципальный округ Истра и городской округ Красногорск) — рядом с автодорогами деревня Андреевское — поселок Полевшина и Новорижское шоссе в районе СНТ «Пульс», г. Красногорск, деревнями Максимовка и Никитское, коттеджным поселком «Лисички» и СНТ «Альбатрос» (125,08 га);

в Луховицком лесничестве (муниципальный округ Зарайск) — рядом с деревней Чернево (3,0 га);

в Московском учебно-опытном лесничестве (Пушкинский городской округ) — рядом с поселками Ашукино, Правдинский и Росхмель, деревнями Левково, Грибово, Данилово, Якшино, Черноземово и Васюково (19,8 га);

в Наро-Фоминском лесничестве (Наро-Фоминский и Одинцовский городские округа) — рядом с деревнями Ляхово и Плаксино, СНТ Молодежный (12,4 га);

в Ногинском лесничестве (Павлово-Посадский городской округ) — рядом с автодорогой М7 «Волга» (2,1 га);

в Подольском лесничестве (Подольский городской округ) — рядом с деревней Суханово (19,0 га);

в лесничестве «Русский лес» (городские округа Серпухов и Ступино) — рядом с СНТ «Лесная Поляна», вдоль автодороги А-108, поворотами кольцевой автомобильной дорогой А-108 на поселок Занарское лесничество и на деревню Терехунь (10,3 га);

в Сергиево-Посадском лесничестве (Сергиево-Посадский городской округ) — рядом с деревней Леоново, поселком Лоза, селом Благовещенье/Западный объезд г. Сергиев Посад (30,3 га);

в Ступинском лесничестве (городской округ Ступино) — рядом с кольцевой автомобильной дорогой А-108 (4,5 га);