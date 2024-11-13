В подмосковных лесничествах начались работы по ликвидации последствий урагана

В подмосковных лесничествах на площади почти 300 га начаты работы по ликвидации последствий урагана «Эдгар». Пронесшийся в конце июня этого года по территории региона ураган «Эдгар» повалил и сломал деревья на огромной площади лесного фонда, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На территории лесничеств, пострадавших от буйства стихии, оперативно проведены первичные работы по отводу и таксации поврежденных насаждений, которые включают в себя установление границ будущих рубок и определение количества поврежденных деревьев каждой породы.

Особое внимание уделяется массивам, расположенным рядом с населенными пунктами и садовыми товариществами.

«В настоящее время заключены государственные контракты на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по устранению последствий ураганных ветров на общей площади 289,23 га на территории наиболее пострадавших от урагана Егорьевского, Звенигородского и Ступинского лесничеств», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Вид санитарно-оздоровительного мероприятия зависит от степени повреждения деревьев, его определяет инженер-лесопатолог. Это может быть уборка неликвидной древесины, выборочные или сплошные санитарные рубки.

Агулов отметил, что работы по сплошной санитарной рубке начаты в Юбилейном участковом лесничестве Егорьевского лесничества (г. о. Егорьевск) — пройдено рубкой 10,6 га, в Кубинском участковом лесничестве Звенигородского лесничества (Одинцовский г. о.) — 5,7 га, в Песковском участковом лесничестве Ступинского лесничества (г. о. Коломна) — 0,8 га.

Проведение таких мероприятий необходимо для предотвращения возникновения дальнейших негативных процессов, таких как вспышка и рост численности первичных стволовых вредителей (короедов, лубоедов, заболонников и т. д.) и вторичных стволовых вредители (усачей). Огромная масса усыхающей древесины в результате воздействия климатических, антропогенных и других факторов может привести к возникновению значительных очагов лесных пожаров.

По завершению окончательного этапа мероприятий, когда пострадавшие лесные участки будут расчищены от погибших деревьев, на них будет проведена подготовка почвы и выполнено искусственное лесовосстановление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.