В подмосковных лесах змеи начали готовиться к спячке

Обитающие на территории Московской области змеи, в первую очередь — гадюки, начали активно готовиться к зимовке. В этот период пресмыкающиеся особенно часто выползают на сухие песчаные берега болот в поисках места для долгого ночлега. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Гадюка обыкновенная является одной из самых распространенных змей на территории России. Все змеи лишены слуха, но чутко воспринимают колебания почвы. Чаще всего при приближении человека они уползают, но бывают случаи, когда змея может затаиться в траве. Поэтому перед тем, как собирать любимые грибы или ягоды, сначала внимательно нужно осмотреть место в лесу.

Змеи не агрессивны, и первыми не нападают. Они атакуют только в случае неожиданного появления человека или провокации с его стороны, однако даже в этом случае у любителей «тихой охоты» есть все шансы уклониться от укуса: перед атакой змея свернется в кольцо и будет громко шипеть. Поэтому лучше прогуливаться по лесу с палкой, а для надежности немного шуметь — шевелить траву, например, чтобы пресмыкающееся почувствовало колебания.

Во время похолодания самая большая концентрация змей наблюдается в старовозрастных хвойных лесах с моховым покровом, особенно они предпочитают старые пни. Именно в тех местах змеи находят норы на глубине до 2 метров, часто собираясь в большие группы-клубки — от 10 до 100 особей, — чтобы сохранить как можно больше тепла. Это позволяет сохранять температуру воздуха в местах зимовки не +2…+4 градусов.

Зимняя спячка продолжается до полугода, примерно с октября до апреля.

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