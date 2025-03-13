В подмосковных лесах стартует профилактическое мероприятие «Смежник»

С 13 марта по 30 мая в лесах Московской области проводится профилактическое мероприятие за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в лесах «Смежник», в рамках которого лесная охрана проверяет выполнение на участках, граничащих с землями лесного фонда, противопожарных мероприятий, предусмотренных законодательством. Особое внимание обращено на границы лесных участков, с территории которых в 2020–2024 годы были зафиксированы переходы огня, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Задачи проводимого мероприятия:

предупреждение нарушений Правил пожарной безопасности в лесах;

обследование границ земель лесного фонда на предмет проведения мероприятий по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления, горючих материалов на полосе не менее 10 метров от границ территории леса, либо отделение противопожарной минерализованной полосой не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером;

привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении лесного законодательства.

Профилактическое мероприятие проводится в соответствии с фактической погодой и учетом особенностей погодных условий для каждого лесничества Московской области.

Административная ответственность за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах (КоАП РФ ст. 8.32):

граждане — до 60 000 рублей,

должностные лица — до 110 000 рублей,

юридические лица — до 2 000 000 рублей.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам — штраф до 500 000 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.