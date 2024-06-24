В подмосковных лесах эффективность обработки от шелкопряда составила 96%

Комитетом лесного хозяйства Московской области была проведена обработка лесов от непарного шелкопряда. Работы проводились в лесных массивах, граничащих с Рязанской и Владимирской областями, на территории пяти городских округов региона — Егорьевск, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды и Шатура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

С 2022 года ежегодно областной комитет лесного хозяйства проводит обработку лесных насаждений. За три года обработано около 40 тыс. га лесов Московской области. В этом году работы выполнены на площади более 10 тысяч гектаров.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов уточнил, что специалисты оценили эффективность воздействия избирательного для данного вредителя биологического инсектицида в 96,5%.

На время проведения работ, в местах проведения было ограничено пребывание граждан и въезд транспортных средств, а также проведение определенного вида работ в лесах (выпас скота, сбор грибов, плодов, ягод и лекарственных трав).

В связи с защитным статусом лесов Московской области — наличием населенных пунктов, объектов водоохраны, особо защитных участков леса и ООПТ областного значения — проведение обработок авиационным способом и применение химических инсектицидов на лесном фонде региона запрещено. Поэтому для локализации очагов вредных организмов проводилась наземная обработка биологическим инсектицидом наземными машинами в аэрозольном режиме по технологии «сухого тумана».

Непарный шелкопряд — полифаг, повреждает до 300 видов растений, почти все лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. Предпочитаемые породы — дуб, береза, тополь, липа, ива, слива, яблоня, которые, за исключением березы, не являются лесообразующими породами в Московской области, а используются для озеленения населенных пунктов и приусадебных участков.

Основной причиной распространения очагов непарного шелкопряда является проведение обработки не на всей площади его распространения. Значительная часть насаждений не попала под обработку из-за запрета на применение препаратов на лесных участках, расположенных ближе 300 м от водных объектов и населенных пунктов.

С конца августа и до выпадения снега в небольших очагах и там, где применение пестицидов запрещено, необходимо самостоятельно провести уничтожение кладок, используя простейшие механические приемы. Кладки можно обрабатывать маслосодержащими продуктами соскабливать скребками и ножами, затем сжечь с соблюдением мер пожарной безопасности и противопожарных норм.

Собирать и уничтожать кладки яиц и гусениц следует, соблюдая меры предосторожности, так как гусеницы покрыты волосками, вызывающими аллергические реакции при контакте с кожей и вдыхании, а кладки покрыты ворсистым слоем из волосков с брюшка бабочки, так же являющимися аллергенами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.