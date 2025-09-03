В подмосковные школы вернулся проект «Мелодии вместо звонков»

Мелодии звонков в течение всего 2025/2026 учебного года будут меняться ежемесячно. Они будут посвящены определенным праздничным событиям, которые смогут стать поводом для обсуждения на уроках и в рамках внеурочной деятельности.

«Проект «Музыка вместо звонков» реализуется в сотрудничестве с центром всестороннего развития детей «Прогресс» и направлен на развитие гармоничной личности, а также на знакомство школьников с музыкальной культурой. Учащиеся смогут расширить свои знания о культуре, истории и традициях России через яркие образцы современного музыкального искусства. Проект также способствует эстетическому развитию и музыкальному воспитанию школьников», — отметили в пресс-службе ведомства.

Мелодии для звонков предоставят тематические партнеры, среди которых проект «Главные детские песни», победители Всероссийского фестиваля «Современная музыкальная карта России», известные исполнители и музыканты современной российской эстрады, победители Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного творчества «Мелодии вместо звонков».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.