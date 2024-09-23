В подмосковном ЖК «Спутник» построили парк с зонами отдыха и мини-скалодромом

В Подмосковье застройщики возводят жилые кварталы для комфортной жизни. В «Спутнике» построили городской парк с амфитеатром, зонами отдыха и мини-скалодромом. Городской парк площадью 1,7 га с кафе, магазинами, местами для отдыха, спорта, зонами для культурных мероприятий и пространствами для творческого досуга расположился на улице Липовая роща, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Общественный центр предлагает множество вариантов для интересного досуга. В центральной части парка находится площадка с амфитеатром, где будут проводить различные мероприятия и кинопоказы под открытым небом. В верхней части амфитеатра предусмотрена зона отдыха с лежаками. По периметру территории построили павильоны, где откроются рестораны и магазины. На озелененной кровле зданий оборудовали пешеходный маршрут, соединяющий все функциональные зоны парка. Пространство получило необычный ландшафт — с геопластикой, многолетними растениями и цветами.

Еще один центр притяжения общественного центра — это спортивный комплекс под открытым небом с мини-скалодромом и площадками для разных видов спорта. Здесь жители смогут не только попробовать себя скалолазании, но и поиграть в футбол, волейбол или баскетбол, сыграть в настольный теннис или провести тренировку на улице, в том числе, позанимавшись на уличных тренажерах. Для зрителей оборудовали трибуны на холме, сверху разместилась большая интерактивная площадка для игры в шахматы. На эксплуатируемой кровле здания с другой стороны от спортивного комплекса создали зону коворкинга со скамейками под перголами.

Квартал «Спутник» находится в городском округе Красногорск. В жилом комплексе введены в эксплуатацию 15 корпусов и три детских сада, рассчитанных суммарно на 450 мест, сообщает Министерство жилищной политики МО.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.