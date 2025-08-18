В подмосковном ЖК началось благоустройство территории вокруг строящегося детсада

На территории строящегося здания детского сада на 250 мест в ЖК «Новая Алексеевская роща» началось благоустройство. Девелопер проекта — ГК «Гранель» возводит соцобъект в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Застройщик ведет устройство наружного освещения. В помещениях детсада выполняется отделка. Продолжаются фасадные работы и монтаж светопрозрачных конструкций. На финишном этапе устройство инженерных систем. Завершение строительно-монтажных работ запланировано в четвертом квартале 2025 года.

Общая площадь трехэтажного здания — 3495 кв. метров. Здесь разместятся 10 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Также оборудуют кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда. В здании предусмотрены пищевой блок, прачечная и технические помещения.

ЖК «Новая Алексеевская роща» располагается в 6 км от МКАД, поблизости от национального парка «Лосиный Остров». Открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первая очередь стоянки, рассчитанной в общей сложности на 1000 авто. Территория комплекса будет озеленена в соответствии с современными стандартами. Пространство зонируют для разных форматов времяпровождения: появятся детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, зоны для спокойного отдыха.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.