В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» заложили капсулу времени в основание поликлиники

В жилом комплексе «Мытищи Парк» заложили капсулу времени с посланием потомкам. Поводом для мероприятия стало начало строительства поликлиники, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В торжественной церемонии приняли участие глава городского округа Мытищи Купецкая Юлия и директор кластера группы «Самолет» Федулова Нина.

Объект здравоохранения возводят в городском округе Мытищи в рамках КРТ.

Строящаяся поликлиника общей площадью 4,3 тыс. кв. м. рассчитана на 255 посещений в смену. В здании переменной этажности от 2 до 3 этажей помимо кабинетов для врачей разного профиля, разместится пост со встроенным постом скорой медицинской помощи на две бригады. Все помещения поликлиники меблируют и оснастят современным медицинским оборудованием. Входы в здание расположатся на уровне земли, без ступеней и пандусов. Поликлиника разместится по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная.

«Оставлять послание для потомков — добрая традиция, которую мы поддерживаем уже многие годы, начиная строительство новых социальных объектов. Сегодня мы собрались по особенному поводу — группа „Самолет“ приступает к возведению поликлиники в жилом комплексе „Мытищи Парк“. Это важный день для жителей комплекса и всего района, ведь новое медицинское учреждение станет муниципальным, а это значит, что обратиться за медицинской помощью сможет каждый. Хочу отметить, что мы предусмотрели не только продуманное наполнение здания, но и разработали эффектный архитектурный облик для будущей поликлиники», — прокомментировала директор кластера группы «Самолет» Федулова Нина.

В жилом комплексе «Мытищи Парк» предусмотрена насыщенная социальная инфраструктура. На территории проекта уже построен и работает детский сад для 200 малышей. Еще две школы на 1100 и 850 мест возводятся прямо сейчас, а недавно приступили к строительству еще одного детского сада для 450 детей. Всего в шаговой доступности от жилых домов появится две школы, три детских сада, поликлиника, отдел полиции и многоуровневый паркинг.

Жилой квартал «Мытищи Парк» находится в Московской области, в 10 км от МКАД. Его окружает зеленая зона — Пироговский и Мытищинский лесопарки. В приватных дворах-парках предусмотрены детские площадки, а на первых этажах корпусов расположились необходимые для комфортной жизни кафе, пекарни, магазины, аптеки и бытовые сервисы.

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