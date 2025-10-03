сегодня в 09:02

В подмосковном ЖК «Южное Пушкино» ввели в эксплуатацию паркинг на 300 машино-мест

В ЖК «Южное Пушкино» построили наземный паркинг на 300 машино-мест. Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО СЗ АПСИС СТРОЙ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в Пушкинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый двухуровневый наземный паркинг общей площадью 14,5 тыс. кв. метров, рассчитан на 300 автомобилей. Удобная планировка обеспечит комфортное размещение транспортных средств и повысит уровень удобства для автовладельцев.

Жилой комплекс «Южное Пушкино» — это два 17-этажных дома, расположенных в зеленом массиве района Мамонтовка на берегу Учинского водохранилища. Главная особенность — сочетание уединенности и развитой инфраструктуры. В пешей доступности — детские сады, новая современная школа, поликлиники, магазины и места для отдыха и досуга.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.