В подмосковном ЖК «Героев» возведут детсад на 220 мест

В ЖК «Героев» Балашихи строят детский сад на 220 мест. Дошкольное учреждение войдет в состав нового образовательного кластера в рамках КРТ, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В детском саду идет устройство кирпичной кладки внутренних и наружных стен, монтаж оконных блоков. Общая площадь здания составит более 3 тыс. кв. метров и включит в себя 1 подземный и 3 наземных этажа. На прилегающей территории планируется обустройство детских и спортивных площадок.

ЖК «Героев» — это современный жилой комплекс, расположенный в удобном и благоустроенном районе, рядом с Ольгинским лесопарком. Здесь уже открыт детский сад на 250 мест, ведется строительство еще одного дошкольного учреждения для 250 детей и школы для 1320 учеников. В 2024 году ЖК «Героев» завоевал золото в номинации «Лучший ЖК Московской области» в конкурсе «ТОП ЖК-2024».

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.